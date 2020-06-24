«Родина» рассчитывает на победу на выборах в Новосибирской области

Фото предоставлены партией "Родина"

Партия «Родина» выдвинула кандидатов в органы местного самоуправления: за места в горсовете Новосибирска будут бороться восемь представителей политической силы

30 июня состоялась конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Новосибирской области, на которой были выдвинуты кандидаты в депутаты в представительные органы местного самоуправления на территории Новосибирской области.

Восемь кандидатов от регионального отделения партии «Родина» в Новосибирской области будут бороться за места в Совете депутатов города Новосибирска нового созыва. Список кандидатов был согласован с Бюро президиума политсовета партии в Москве.

Еще несколько десятков кандидатов от партии «Родина» вступят в предвыборную борьбу в Новосибирском и Колыванском районах Новосибирской области, в которые выдвинуты как по единым округам, так и одномандатным (многомандатным) округам. Новосибирские «родинцы» будут бороться в Криводановском, Мочищенском, Толмачевском, Каменском, Кандауровском сельсоветах.

Председатель регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, за плечами которого уже три депутатских срока, уверен в успехе, но отмечает, что борьба предстоит серьёзная.

- Мы открыто говорим о своих политических пристрастиях, показываем, кто наши единомышленники. Конкуренция будет жёсткой. Это можно судить по тому, как партию «Родина» пытаются затереть, убрать с политического горизонта Новосибирской области. Наверное, мы кому-то не нравимся. Борьба будет. И мы к ней готовы!- подчеркнул Вячеслав Илюхин.

7 июля состоится конференция, на которой будут выдвинуты кандидаты от партии «Родина» как в Законодательное Собрание, таки и в местные советы Новосибирской области.

По словам Вячеслава Илюхина, партийный список в Законодательное Собрание Новосибирской области возглавит он, как лидер регионального отделения. Партийцы надеются на создание полноценных фракций, как в Заксобрании, так и в Городском совете депутатов и в райсоветах.

- Для чего нам нужна фракция в Законодательном Собрании? Для того чтобы мы могли отстаивать интересы своих земляков, избирателей, как в городе Новосибирске, так и в Новосибирской области в целом. Мы позиционируем себя, как партия, выступающая за развитие регионов. Мы считаем, что у нас в регионе серьёзный перекос в сторону федерального центра: по налогам, по принятию решений. Ситуацию надо менять! – резюмировал Вячеслав Илюхин.

Выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.