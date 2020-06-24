Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Еще 122 человека с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области; трое – умерли.

По данным оперативного штаба на утро 1 июля в регионе зарегистрировано 6 085 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+100 за последние сутки), в том числе 368 детей. 3 618 пациентов выздоровели (+122 за сутки).

Скончались еще три пациента: двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 293.

В больницы районов области госпитализированы 649 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 208 076 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 094 жителя региона, 25 174 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1689 обращений, госпитализированы 24 пациента.