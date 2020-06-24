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Три сибирских региона попали в список самых неблагополучных по клещевому энцефалиту

сегодня 12:35

Фото pixabay.com

Учёные назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту; там есть и Сибирь.

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что в этом году рост числа инфицированных клещевым энцефалитом составил 15−20% в пяти регионах страны, сообщает РИА Новости.

«Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрированы на территории Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай и превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 15−20%", — рассказали в ВНИИ ГОЧС.

Учёные отмечают, что смягчением изоляционных мер по пандемии коронавируса прогнозируется дальнейшее увеличение числа инфицированных, особенно на территории Республики Алтай, Алтайского края и Свердловской области.

Напомним, в Новосибирске женщина умерла от клещевого энцефалита.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Сибирь
энцефалит

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