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ЦИК обнародовал первые результаты голосования по Конституции

сегодня 19:00

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты голосования по Конституции; больше 70 процентов избирателей выступили за изменения.

За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 72,9% избирателей. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия. Против — 25,84%. Обработано 0,79% бюллетеней.

Средняя явка по России превысила 60%, сообщала ранее ЦИК. В Новосибирске тем временем зарегистрирована одна из самых низких явок среди регионов СФО. Самая высокая — в Туве.

Трансляция о голосовании в Новосибирске — в материале Сиб.фм.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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