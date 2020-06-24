ЦСКА неожиданно обыграл «Спартак» на домашней арене

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ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 2:0; оба гола забил Никола Влашич.

Московской дерби ЦСКА – “Спартак” завершилось неожиданной победой армейского клуба.

Счёт матча – 2:0. Оба гола забил Никола Влашич. Это первая победа армейцев за последние семь матчей в РПЛ.

Влашич открыл счёт в первом тайме. Хорват ударил из-за пределов штрафной, мяч отскочил от газона попал в руку вратаря красно-белых Александра Максименко и отрикошетил в сетку ворот. Второй мяч был забит в результате контратаки в самом конце встречи.

Из примечательных событий матча также можно выделить удаление полузащитника “Спартака” Романа Зобнина. Он ударил локтём игрока команды противника.

В результате ЦСКА набрал 40 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. “Спартак” занимает шестую строчку с 32 очками.

Стоит отметить, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА – “Спартак” прошёл 30 июня на стадионе “ВЭБ Арена” в Москве. До игры букмекеры ставили на победу красно-белых. Эксперты считали, что ЦСКА “ослабели”, потому что клуб на тот момент не побеждал в 7 встречах РПЛ подряд, а также имелись проблемы с подбором игроков на матч.

Напомним, 30 июня московское дерби судил арбитр из Новосибирска.