Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

ЦСКА неожиданно обыграл «Спартак» на домашней арене

сегодня 16:11

Фото championat.com

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 2:0; оба гола забил Никола Влашич.

Московской дерби ЦСКА – “Спартак” завершилось неожиданной победой армейского клуба.

Счёт матча – 2:0. Оба гола забил Никола Влашич. Это первая победа армейцев за последние семь матчей в РПЛ.

Влашич открыл счёт в первом тайме. Хорват ударил из-за пределов штрафной, мяч отскочил от газона попал в руку вратаря красно-белых Александра Максименко и отрикошетил в сетку ворот. Второй мяч был забит в результате контратаки в самом конце встречи.

Из примечательных событий матча также можно выделить удаление полузащитника “Спартака” Романа Зобнина. Он ударил локтём игрока команды противника.

В результате ЦСКА набрал 40 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. “Спартак” занимает шестую строчку с 32 очками.

Стоит отметить, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА – “Спартак” прошёл 30 июня на стадионе “ВЭБ Арена” в Москве. До игры букмекеры ставили на победу красно-белых. Эксперты считали, что ЦСКА “ослабели”, потому что клуб на тот момент не побеждал в 7 встречах РПЛ подряд, а также имелись проблемы с подбором игроков на матч.

Напомним, 30 июня московское дерби судил арбитр из Новосибирска.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

футбол
цска
Спартак

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

223780
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
109895
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104407
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
97631
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93719
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73221
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли
64901
«Корабль» сдулся: подростки едва не утонули на Обском море в Новосибирске