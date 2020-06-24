Участок для голосования по поправкам в Конституцию открылся в Вашингтоне

Фото Anatoly Bochinin/TASS

В посольстве России в Вашингтоне открылся участок для голосования по поправкам; сегодня на всей территории РФ официальный день голосования.

Участок для голосования по поправкам в Конституцию открылся на территории посольства России в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным на сайте посольства, избирательные участки также организованы в Нью-Йорке и Хьюстоне. Граждане России смогут проголосовать с территории США с 08:00 до 20:00.

Для участия в голосовании из США необходим документ, подтверждающий личность. Также на территории избирательных участков действуют ограничения в связи с пандемией.

Напомним, 1 июля ЦИК обнародовал первые результаты голосования по поправкам к Конституции.