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Умер актёр Виктор Проскурин

сегодня 09:37

Фото из открытых источников

В России умер актёр Виктор Проскурин; о причине смерти не сообщается.

В России в возрасте 68 лет умер актёр театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.

Смерть артиста наступила 30 июня. По словам жены актера, она находится в шоке и пока не знает, что говорить.

«Всё неожиданно. Как любая смерть», — добавила Хонда.

Причина смерти артиста не уточняется.

Проскурин является заслуженным артистом РСФСР. У него также имеется «Орден Петра Великого I степени» за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, Золотой орден «Служение искусству», Орден «За вклад в культуру» и не только.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Виктор Проскурин
умер актёр

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