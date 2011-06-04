В Алтайском крае закрыли опасный для стариков приют

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Прокуратура закрыла опасный приют для стариков и инвалидов в Алтайском крае; там была антисанитария и нарушения пожарной безопасности.

Прокуратурой Романовского района Алтайского края при проведении надзорных мероприятий выявила факт осуществления деятельности на территории района автономной некоммерческой организацией Центра социальной помощи «Приют». Организация оказывала услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме. В ходе проверки учреждения были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и законодательства в области пожарной безопасности. Всё это представляло угрозу жизни и здоровью проживающих в приюте лиц.

В частности в приюте дверь эвакуационного выхода была заблокирована, на путях эвакуации имелась сгораемая отделка пола и стен, не была установлена система пожарной сигнализации, отсутствовали огнетушители и так далее.

«По фактам выявленных нарушений закона виновное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ. Граждане, проживающие в приюте, с учетом их волеизъявления, переведены в краевые государственные учреждения социального обслуживания. Приют в период проведения проверки прекратил свою деятельность на территории района», — сообщили в Прокуратуре по Алтайскому краю.

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