В четырёх регионах завершён подсчёт голосов по поправкам в Конституцию: опубликованы результаты
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
ЦИК сообщил о завершении подсчёта голосов по поправкам в Конституцию РФ; все они высказались за изменения в Основном законе.
Четыре российских региона завершили подсчёт голосов избирателей по поправкам в Конституцию. Об этом вечером 1 июля сообщает ЦИК. Отчитались Еврейский АО, Сахалин, Мурманская область и Камчатка, уточняет комиссия. Расклад по регионам выглядит так:
Всего за поправки к конституции проголосовали 71,46% россиян, против — 27,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 15% протоколов. В Новосибирске этот показатель составляет больше 70%.
Напомним, в Новосибирске явка при голосовании по Конституции превысила показатель в период губернаторских выборов.
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