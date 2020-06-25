В четырёх регионах завершён подсчёт голосов по поправкам в Конституцию: опубликованы результаты

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

ЦИК сообщил о завершении подсчёта голосов по поправкам в Конституцию РФ; все они высказались за изменения в Основном законе.

Четыре российских региона завершили подсчёт голосов избирателей по поправкам в Конституцию. Об этом вечером 1 июля сообщает ЦИК. Отчитались Еврейский АО, Сахалин, Мурманская область и Камчатка, уточняет комиссия. Расклад по регионам выглядит так:

Еврейская АО: за 77,3%, против 21,39%

Сахалин: за 74,84%, против 24,04%

Магаданская область: за 62,03%, против 36,62%

Камчатка: за 61,76%, против 37,16%

Всего за поправки к конституции проголосовали 71,46% россиян, против — 27,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 15% протоколов. В Новосибирске этот показатель составляет больше 70%.

Напомним, в Новосибирске явка при голосовании по Конституции превысила показатель в период губернаторских выборов.