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В четырёх регионах завершён подсчёт голосов по поправкам в Конституцию: опубликованы результаты

вчера 23:45

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

ЦИК сообщил о завершении подсчёта голосов по поправкам в Конституцию РФ; все они высказались за изменения в Основном законе.

Четыре российских региона завершили подсчёт голосов избирателей по поправкам в Конституцию. Об этом вечером 1 июля сообщает ЦИК. Отчитались Еврейский АО, Сахалин, Мурманская область и Камчатка, уточняет комиссия. Расклад по регионам выглядит так:

  • Еврейская АО: за 77,3%, против 21,39%
  • Сахалин: за 74,84%, против 24,04%
  • Магаданская область: за 62,03%, против 36,62%
  • Камчатка: за 61,76%, против 37,16%

Всего за поправки к конституции проголосовали 71,46% россиян, против — 27,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 15% протоколов. В Новосибирске этот показатель составляет больше 70%.

Напомним, в Новосибирске явка при голосовании по Конституции превысила показатель в период губернаторских выборов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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