В масках и перчатках: как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Михаила Докукина /Сиб.фм

В среду, 1 июля, жители Новосибирска, как и многие россияне отправились на избирательные участки, чтобы волеизъявиться по изменениям в главный закон страны; фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел исторический процесс.

В 8 утра в Новосибирской области открылись более 2000 избирательных участков, на которых жители и гости региона могут принять участие в историческом голосовании по изменениям в Конституцию. В связи с пандемией коронавируса процедура проходит по новым правилам с учётом санитарно- эпидемиологических норм. Давайте посмотрим, как всё выглядит в период ограничительных мер.

Отличие этого голосования от других – недопущение распространения коронавирусной инфекции. Те, кто работают с избирателями, экипированы в средства индивидуальной защиты.

К самим участникам голосования тоже особые требования. На входе обязательная процедура измерения температуры. Отдельно выделенный человек направляет бесконтактный термометр прямо в лоб потенциального избирателя. Если значение в пределах нормы, значит можно приступить к следующему этапу процесса.

Помните, как в начале пандемии дефицитом были маски и антисептики? Похоже, к 1 июля ситуация изменилась. Средства дезинфекции и индивидуальной защиты в местах для голосования в достаточном количестве. Кстати, помимо маски и перчаток к индивидуальному пакету для голосования прилагается ручка. Следовательно, ей можно поставить отметку в любой графе бюллетеня.

Если вы ещё не ходили голосовать, посмотрите, как выглядит исторический бюллетень.

Ранее Госдума по рекомендации Владимира Путина рассмотрела каждый пункт поправок в отдельности, однако голосование проходит сразу за пакет изменений.

Ещё одно новшество 2020 года – члены территориальной избирательной комиссии не берут в руки паспорта голосующих. Данные сверяют на расстоянии.

В самих кабинках для голосования отсутствует входная штора. Делается это, судя по всему для того чтобы избежать риска распространения инфекции.

Для тех, кто по каким-либо причинам не может посетить избирательный участок, есть возможность проголосовать на дому. Процесс можно организовать по устному заявлению, сообщив о своём намерении в территориальную избирательную комиссию по телефону. Сделать это можно до 17.00 1 июля. Посмотрите, урны для голосования вне участка уже готовы.

В 10 утра Избирком региона обнародовал промежуточные результаты по явке избирателей на участки. В Сузунском районе уже проголосовали 78,67% избирателей, в Кочковском — 75,84%, в Кыштовском — 75,55%. Самая низкая явка избирателей отмечена в Заельцовском районе Новосибирска, всего 19,62%.

Участки для голосования закроются в 20:00 после чего члены комиссий приступят к подсчёту голосов.

Напомним, 1 июля Сиб.фм рассказывал о новшествах, которые могут ждать Конституцию РФ в новой редакции.