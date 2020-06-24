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В Новосибирске открылись избирательные участки: люди идут голосовать по Конституции

сегодня 08:03

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Больше двух тысяч избирательных участков открылись в Новосибирской области; высказать своё мнение по поправкам в конституцию можно и дома.

В 8:00 сегодня, 1 июля, в Новосибирской области открылись около двух тысяч избирательных участков, где жители региона могут высказать своё отношение к предложенным поправкам в Конституцию.

Проголосовать можно на избирательных участках по месту регистрации гражданина или по месту нахождения, если ранее была подана такая заявка. Гражданину выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), а также одноразовую ручку.

Кроме того, на входе в помещения для голосования организован температурный контроль, соблюдены максимальные меры санитарной безопасности.

Проголосовать сегодня можно с 8:00 до 20:00 часов на избирательных участках.

В Новосибирской области, по данным избирательной комиссии, более 2,1 миллиона избирателей.

Напомним, президент Путин попросил россиян высказать своё мнение по Конституции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирск
Конституция
голосование

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