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В Новосибирске завершилось голосование по Конституции

сегодня 20:00

Фото nso.ru/Густаво Зырянов/Сиб.фм

Процесс голосования по внесению поправок в Конституцию РФ завершился в Новосибирской области; в регионе зафиксирована одна из самых низких явок среди СФО.

Голосование по внесению поправок в Конституцию завершилось на территории Новосибирской области. Оно продлилось до 20:00 по местному времени. Согласно данным Облизбиркома на 18:00, явка составила 45,21% — это один из самых низких показателей в Сибири.

В районах Новосибирска явка также отличается. Так, самый низкий процент зафиксирован в Ленинском — 25,76%. В свою очередь самая высокая явка в Центральном районе — там высказались 33,59%. Незначительно показатель отличается в Железнодорожном и Советском районах — 33,39% и 32,99% соответственно.

Ранее ЦИК опубликовал предварительные итоги голосования по Конституции. За внесение поправок высказались больше 72%.

Напомним, посмотреть, как проходило голосование по Конституции в Новосибирске, можно в трансляции Сиб.фм.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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