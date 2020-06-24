В России резко выросло число погибших от COVID-19
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
Коронавирусом в России заразились больше 650 тысяч человек; за сутки скончались 216 пациентов.
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 216 россиян. Такие данные днём 1 июля привёл федеральный оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост летальных исходов за последнюю неделю — накануне сообщалось о 154 умерших.
Также в России за сутки выявили ещё 6556 новых случаев коронавируса. Общее число больных в стране — 654 405.
Выздоровел 422 931 человек.
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