Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Волеизъявились больше половины: явка в России на голосование по изменениям к Конституции превысила 50%

сегодня 17:55

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ЦИК обнародовал данные по явке избирателей в регионах России; избирательные участки с начала голосования посетили 57% жителей страны.

Уже есть свежие данные по общей явке. В эти часы она превышает 57%. Вся информация о голосовании стекается в Центральную избирательную комиссию.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такая высокая явка свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок голосования и его форма оказались для людей очень удобными.

Самая большая явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции зарегистрирована в двух республиках – Тыве (86,56%) и Чечне (85,89%).

Тем временем, участки для голосования закрылись в 20:00 местного времени (13:00 мск) в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Там уже ведётся подсчёт голосов.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

Россия
голосование
Конституция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

224389
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
109902
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104417
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
97641
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93729
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73231
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли
64916
«Корабль» сдулся: подростки едва не утонули на Обском море в Новосибирске