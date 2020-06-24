Волеизъявились больше половины: явка в России на голосование по изменениям к Конституции превысила 50%

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ЦИК обнародовал данные по явке избирателей в регионах России; избирательные участки с начала голосования посетили 57% жителей страны.

Уже есть свежие данные по общей явке. В эти часы она превышает 57%. Вся информация о голосовании стекается в Центральную избирательную комиссию.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такая высокая явка свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок голосования и его форма оказались для людей очень удобными.

Самая большая явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции зарегистрирована в двух республиках – Тыве (86,56%) и Чечне (85,89%).

Тем временем, участки для голосования закрылись в 20:00 местного времени (13:00 мск) в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Там уже ведётся подсчёт голосов.