Возбуждено уголовное дело из-за загрязнения тундры в Норильске

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В СКР возбудили уголовное дело по четырём статьям; два производства компании “Норникель” обвиняются в загрязнении экологии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения почвы и вод тундры. Об этом сообщает издание “The Bell”.

Среди фигурантов уголовных дел – мэр Норильска Ринат Ахметчин.

Так, Талнахская обогатительная фабрика сбрасывала производственные отходы в реку Хараелах и в озеро Пясино в Норильске. Эта фабрика принадлежит компании “Норникель”.

Свидетелем сброса отходов стала корреспондент издания “Новая газета” Елена Костюченко. Следователи запросили у издания фото и видеоматериалы расследования.

Журналисты зафиксировали факт сброса отходов 28 июня. Сначала представители “Норникеля” заявляли, что сливали не вредные отходы, а оборотную воду. Позже в компании признали допущение грубого нарушения правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственных лиц отстранили от обязанностей.

Затем 29 мая на ТЭЦ-3 (компании “Норникель”) произошёл разлив дизельного топлива. Более 21 тысячи кубометров дизтоплива попали в грунт и реки. Местные власти отреагировали на случившееся только через несколько дней.

Напомним, 28 июня "Норникель" признал сброс технических отходов в тундру в Норильске.