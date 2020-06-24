Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Возбуждено уголовное дело из-за загрязнения тундры в Норильске

сегодня 18:22

Фото Сиб.фм

В СКР возбудили уголовное дело по четырём статьям; два производства компании “Норникель” обвиняются в загрязнении экологии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения почвы и вод тундры. Об этом сообщает издание “The Bell”.

Среди фигурантов уголовных дел – мэр Норильска Ринат Ахметчин.

Так, Талнахская обогатительная фабрика сбрасывала производственные отходы в реку Хараелах и в озеро Пясино в Норильске. Эта фабрика принадлежит компании “Норникель”.

Свидетелем сброса отходов стала корреспондент издания “Новая газета” Елена Костюченко. Следователи запросили у издания фото и видеоматериалы расследования.

Журналисты зафиксировали факт сброса отходов 28 июня. Сначала представители “Норникеля” заявляли, что сливали не вредные отходы, а оборотную воду. Позже в компании признали допущение грубого нарушения правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственных лиц отстранили от обязанностей.

Затем 29 мая на ТЭЦ-3 (компании “Норникель”) произошёл разлив дизельного топлива. Более 21 тысячи кубометров дизтоплива попали в грунт и реки. Местные власти отреагировали на случившееся только через несколько дней.

Напомним, 28 июня "Норникель" признал сброс технических отходов в тундру в Норильске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

экология
Норильский никель

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

225165
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
109907
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104433
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
97647
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93742
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73241
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли
64931
«Корабль» сдулся: подростки едва не утонули на Обском море в Новосибирске