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Выплата 10000 рублей на ребёнка: обещанные Путиным деньги начали поступать на счета россиян

сегодня 11:00

Фото с сайта pixabay.com

С 1 июля жители России уже получили дополнительное пособие в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет; средства перечисляются автоматически.

Начиная со среды, 1 июля, жители регионов России смогут начать получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такие меры поддержки населения распространяются на семьи с детьми до 16 лет.

Деньги автоматически перечислят родителям, которые ранее подавали заявления на новые меры поддержки – выплаты на детей до 3 лет (по 5 тыс. руб. в течение трех месяцев) и с 3 до 16 лет (единоразово 10 тыс. руб.). Заявки на все выплаты можно подать до октября.

Для тех родителей, кто еще не получил первые пособия на детей до трех и от трех до 16 лет сохраняется возможность подачи заявления до 1 октября 2020 года. В этом случае выплаты будут суммированы, то есть, перечислены единой суммой

Напомним, 30 июня в ПФР назвали сроки зачисления денег второй волны выплат.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

выплаты
детские пособия

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