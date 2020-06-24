Выплата на детей с 3 до 7 лет: почему могут не поступить деньги

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Выплаты на детей малоимущим семьям были введены, чтобы помочь семьям с маленьким доходом; иногда в пособии могут отказать, или не перечислить деньги – причин может быть несколько.

Заявления на назначение ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет принимаются с 1 июня от одного из родителей, а начисление пособия будет произведено с 1 января 2020 года.

Сумма ежемесячного пособия – в среднем около 5,5 тысячи рублей, в зависимости от регионального прожиточного минимума на ребенка. К примеру, в Новосибирской области размер пособия составляет 6 018,5 рубля.

Заявление подается через портал госуслуг, МФЦ или уполномоченный орган (соцзащита, центр выплат).

Причины, по которым могут не выплатить пособие на ребёнка с 3 до 7 лет:

1. Срок выплаты еще не наступил

Выплата пособия осуществляется, как правило, по месту обращения заявителя за ее назначением ежемесячно до 25-26 числа текущего месяца.

Сроки выплаты устанавливаются региональными постановлениями, чаще всего это конец месяца, после 20-го числа.

2. Срок рассмотрения вашего заявления продлили

Заявление на ежемесячное пособие должно быть рассмотрено в течение 10 рабочих дней с момента регистрации. Срок может быть продлен до 20 рабочих дней, если не поступили сведения из государственных органов или вы подали заявление по месту временной регистрации. Для проверки факта неназначения пособия по месту постоянного жительства потребуется время.

3. Вам отказано в назначении пособия

Отказать в назначении ежемесячной выплаты вправе по основаниям, указанным в Постановлении Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 384:

смерть ребенка;

размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты;

наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;

иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

К иным основаниям, как правило, относят лишение родительских прав, фактическое проживание или получение выплаты в другом регионе.

По тексту Постановления встречаются и другие требования к заявителям, если выявится несоответствие этим требованиям, также может быть отказ в назначении пособия, а именно:

ребенок должен быть гражданином РФ и ему должно исполниться три года и не быть еще 8 лет на момент подачи заявления.

один из родителей или иной законный представитель ребенка должен быть гражданином Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации.

Что делать, если отказали в назначении пособия с 3 до 7 лет

Первое — получить решение об отказе. Согласно правилам назначения пособия, решение должно быть выдано или направлено заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия.

Ознакомьтесь с причинами, по которым соцзащита посчитала, что вы не можете претендовать на выплату. При устранении причины, явившейся основанием для отказа, можно вновь обратиться с заявлением на пособие. В спорных случаях решение соцзащиты можно обжаловать вышестоящему должностному лицу (Минтруд или Департамент соцзащиты региона), а также в суде.