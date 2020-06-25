Явка на голосовании по Конституции в Новосибирске превысила показатель на выборах губернатора

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области завершилось голосование по Конституции; явка превысила показатели выборов последних лет.

Явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию превысила показатели выборов нескольких последних лет. Согласно предварительным данным, она составила почти 35%.

В то же время выборы губернатора Новосибирской области в 2018 году в Новосибирске прошли при явке в 22%. С меньшим желанием горожане также участвуют в выборах главы города. На предыдущих выборах губернатора в 2014 году явка тоже не превысила 30%.

Всего 32,6% избирателей решили проголосовать на выборах главы местного самоуправления в 2014 году. В прошлом этот показатель уменьшился ещё на несколько пунктов — до 20,6%. На выборах в Государственную думу в 2016 году также около 30%. В 2015 году на выборах в Законодательное Собрание Новосибирской области явка была чуть больше 30%.

Также стоит отметить, что в разных районах Новосибирска явка отличается и выглядит так:

Дзержинский: 33.41%

Железнодорожный: 37.69%

Заельцовский: 35.26%

Калининский: 32.17%

Кировский: 31.73%

Ленинский: 29.39%

Октябрьский: 31.64%

Первомайский: 31.09%

Советский: 37.73%

Центральный: 38.44%

Всего в Новосибирске проголосовало почти 400 тысяч человек. Вероятно, причиной высокой активности горожан стала не только важностью вопроса и информационная кампания — на федеральном и местном уровнях. Возможно, новосибирцев привлекла возможность проголосовать не только по поправкам.

Горожане могли высказаться за присвоение Новосибирску звания Города трудовой доблести и славы. Ещё в декабре прошлого года власти Новосибирска начали готовить документы на присуждение городу звания «Города трудовой доблести и славы». Это звание получает тот город, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо собственных предприятий, в городе действовали в военные года десятки эвакуированных заводов из западной части страны. Новосибирск был тогда мощным центром производства снарядов, мин и бомб. Отметим, что Чкаловский завод за годы войны отправил на фронт 15 797 истребителей. В немецких документах даже появилось понятие «Авиаград» — нацисты подразумевали под этим словом Новосибирск.

Предприятия Новосибирска предоставляли воинам одежду, обувь и амуницию. В городе развернулось 25 эвакогоспиталей. Именно с Новосибирска началось всесоюзное движение под лозунгом: «Работать за себя и ушедшего на фронт товарища».

«Думаю, что Новосибирск заслуживает это звание. Сделаем все для того, чтобы это решение состоялось», — считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Более того, 1 июля у горожане могли определить приоритеты «народного бюджета» — на какие цели эффективнее распределить дополнительные средства, которые федеральный центр выделит Новосибирску. Как рассказал вице-мэр Новосибирска Артем Скатов, уровень явки в городе оказался впечатляющим.

«Звучат разные оценки... Однако, на наш взгляд, новосибирцы очень активно приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Прийти на избирательные участки сказать свое «да» или «нет» изменениям в основной закон страны решили 34% избирателей Новосибирска. А это самый высокий показатель за последние годы. В прошлом и позапрошлом годах — на выборах мэра и губернатора — явка в Новосибирске составляла 20% и 22% соответственно», — сказал он.

Скатов считает, что сегодняшний результат характеризует достаточно высокий интерес новосибирцев к голосованию по поправкам в Конституцию.

Напомним, ранее стали известны предварительные результаты голосования по Конституции в Новосибирске.