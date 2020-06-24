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Жару и грозы пообещали новосибирцам на ближайшие дни

сегодня 10:01

Фото pixabay.com

В ближайшие три дня в Новосибирской области будет жарко; при этом будут лить дожди и греметь грозы.

В Новосибирской области в ближайшие три дня будет жарко и сыро. По данным сервиса Gismeteo.ru, сегодня, 1 июля, воздух прогреется до отметки 27 градусов Цельсия. Весь день будет пасмурно, к вечеру пойдёт дождь.

Ливни и грозы не покинут региона в ближайшие дни. В четверг, 2 июля, лить и греметь будет весь день. При этом температура воздуха не понизится и будет на отметке + 27 градусов.

Чуть прохладнее, + 24, будет в пятницу, 3 июля. По оценке синоптиков, дожди и грозы задержатся в регионе и на выходные.

Напомним, в 13 районах Новосибирской области введён режим ЧС из-за засухи.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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погода

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