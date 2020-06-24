Жару и грозы пообещали новосибирцам на ближайшие дни

Фото pixabay.com

В ближайшие три дня в Новосибирской области будет жарко; при этом будут лить дожди и греметь грозы.

В Новосибирской области в ближайшие три дня будет жарко и сыро. По данным сервиса Gismeteo.ru, сегодня, 1 июля, воздух прогреется до отметки 27 градусов Цельсия. Весь день будет пасмурно, к вечеру пойдёт дождь.

Ливни и грозы не покинут региона в ближайшие дни. В четверг, 2 июля, лить и греметь будет весь день. При этом температура воздуха не понизится и будет на отметке + 27 градусов.

Чуть прохладнее, + 24, будет в пятницу, 3 июля. По оценке синоптиков, дожди и грозы задержатся в регионе и на выходные.

Напомним, в 13 районах Новосибирской области введён режим ЧС из-за засухи.