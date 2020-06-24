Жёсткий карантин: в Казахстане собираются ввести экстренные меры из-за коронавируса

Фото из открытых источников

Президент Казахстана поручил продумать жёсткие меры по возврату в государстве тотального карантина; на подготовку он дал два дня.

В Казахстане собираются вернуться к жёсткому карантину из-за коронавируса. Глава государства дал поручение в течение двух дней разработать план действий.

После снятия в начале мая карантинных мер, введённых в Казахстане из-за угрозы коронавирусной инфекции, число ежесуточно выявляемых заражений выросло в стране в семь раз. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на прошедшем в режиме видеоконференции совещании.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.

По словам Токаева, рост заболеваемости стал следствием того, что «система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения». Об этом сообщили на сайте главы Казахстана.

В ходе совещания Токаев объявил выговор руководителям трёх регионов и замечания главам крупнейших городов страны — Нур-Султана и Алма-Аты.

Напомним, в Новосибирской области на утро 1 июля выявлено 5985 случаев коронавируса.