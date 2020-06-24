Звезду «Папиных дочек» затравили после слухов о романе с Прилучным

Фото с instagram.com

Актриса из сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович пожаловалась на травлю со стороны пользователей соцсетей; по интернету разошлись слухи, что девушка встречается с Павлом Прилучным.

Актриса Мирослава Карпович, наиболее известная по роли в телесериале «Папины дочки», пожаловалось на хейтеров в интернете. Неизвестные пишут девушке гневные сообщения, обвиняя её в том, что она якобы встречается с актёром Павлом Прилучным.

Предполагается, что всё началось с фотографии, на которой Мирославу и Прилучного сфотографировали во время прогулки на улице. Девушка никак не комментирует слухи о романе и удаляет все гневные комментарии на своей странице в instagram.

Стоит отметить, что Мирослава и Прилучный работают вместе в спектакле «Косметика врага». Пользователи соцсетей предположили, что там у звёзд мог завязаться роман. Затем на странице актрисы появились сообщения оскорбительного характера.

Напомним, 30 июня Актриса Агата Муцениеце поделилась реакцией детей на развод с Прилучным.