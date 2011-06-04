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33 удара: в Республике Алтай раскрыто жестокое убийство

сегодня 10:21

Фото СК по Республике Алтай

Следственный комитет Республики Алтай завершил расследование жестокого убийства; погибший получил не менее 33 ударов гвоздодёром.

Турочакским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Чоя.

По версии следствия, поздно вечером 23 мая 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись металлическим гвоздодёром, пришёл к своей бывшей сожительнице с целью выяснения отношений с её новым возлюбленным.

Спрятавшись на веранде, злоумышленник дождался мужчину и напал на него. На теле пострадавшего было не менее 33 следов от ударов в область головы и по различным частям тела. Пострадавший скончался.

Рано утром 25 мая 2020 года злоумышленник с целью сокрытия следов преступления на садовой тележке отвёз тело потерпевшего на расстояние около 100 метров от вышеуказанного дома и оставил его возле здания продуктового магазина. После чего вернулся в дом, убрал помещение, помыл пол и орудие преступления.

Бывшая сожительница о преступлении не сообщила. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, жители Кузбасса убили и подожгли молодую девушку ради квартиры.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

1

Теги

Республика Алтай
Следственный комитет
убийтсво

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