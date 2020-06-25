9 683 человек умерли в России от коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество пациентов, умерших в России от коронавируса, превысило 9,6 тысяч человек; за последние сутки в инфекционных стационарах страны скончались 147 больных.

В России за сутки зафиксировано 147 летальных исходов пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом 2 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, с начала пандемии в России от осложнений, вызванных COOVID-19, скончались 9 683 человек.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 661 165 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 428 978 человек.