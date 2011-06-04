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Более четырёх тонн мороженого из Новосибирска отправили во Вьетнам

сегодня 16:53

Фото с сайта pixabay.com

Партия мороженого весом более четырёх тонн отправлена из Новосибирска во Вьетнам; областное Управление Россельхознадзора проконтролировало транспортировку партии.

Груз мороженого весом 4,32 тонны отправили из Новосибирска во Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Областное ведомство проконтролировало процесс транспортировки. Это первая партия мороженого на экспорт в 2020 году.

Груз сопровождается ветеринарным сертификатом формы 5 d. При вывозе партии были соблюдены ветеринарные требования страны-импортёра.

Напомним, 10 июня в Новосибирск привезли крупную партию дынь.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

экспорт
мороженое

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