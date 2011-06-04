Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Бубонную чуму нашли на границе с Россией

сегодня 15:37

Фото из открытых источников

Россия закрыла границу с Монголией из-за вспышки бубонной чумы; заболели два человека.

На западе Монголии на границе с Россией введён карантин из-за вспышки бубонной чумы.

Согласно данным медиков, в больницу были доставлены 27-летний мужчина и молодая девушка. Состояние последней врачи оценивают как критическое.

Предполагается, что заболевшая девушка была в прямом контакте с 60 людьми и ещё с 400 – в косвенном.

Предварительной причиной заражения молодых людей бубонной чумой стало употребление в пищу мяса сурка, которое не прошло термическую обработку, передает издание CentralAsia.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возбудителем чумы является бактерия, которая живет в организме мелких млекопитающих и живущих на них блох.

Смерть от бубонной чумы при отсутствии лечения наступает в течение суток.

Напомним, в мае прошлого года на границе с Россией также была выявлена вспышка бубонной чумы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Россия
Монголия
чума

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

110054
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
109625
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
93911
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
70037
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
47960
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46243
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41863
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса