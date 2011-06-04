Бубонную чуму нашли на границе с Россией

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Россия закрыла границу с Монголией из-за вспышки бубонной чумы; заболели два человека.

На западе Монголии на границе с Россией введён карантин из-за вспышки бубонной чумы.

Согласно данным медиков, в больницу были доставлены 27-летний мужчина и молодая девушка. Состояние последней врачи оценивают как критическое.

Предполагается, что заболевшая девушка была в прямом контакте с 60 людьми и ещё с 400 – в косвенном.

Предварительной причиной заражения молодых людей бубонной чумой стало употребление в пищу мяса сурка, которое не прошло термическую обработку, передает издание CentralAsia.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возбудителем чумы является бактерия, которая живет в организме мелких млекопитающих и живущих на них блох.

Смерть от бубонной чумы при отсутствии лечения наступает в течение суток.

Напомним, в мае прошлого года на границе с Россией также была выявлена вспышка бубонной чумы.