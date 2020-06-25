Чем удобрять помидоры после высадки в грунт: народные средства и подкормка из магазина

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За сезон специалисты советуют делать не менее пяти подкормок помидоров; на каждом этапе развития томатам нужны разные химические элементы, которых не всегда хватает в почве.

Удобрения помидорам нужны при пересадке, в период вегетации дважды, и в период плодоношения не менее двух раз. Первая корневая подкормка для томатов делается примерно через две-три недели после высадки помидоров в открытый грунт. Внекорневые прикормки, на листья, начинают делать раньше, чтобы помочь саженцам прижиться на новом месте.

После пересадки помидоров в открытый грунт для и развития им нужны микроэлементы. Три главных компонента для роста томатов –азот, калий и фосфор. Однако не менее важны и другие элементы: кальций, бор, магний, марганец, железо, сера. Дефицит любого из этих элементов сказывается на внешнем виде и здоровье растения, и как следствие – на урожае.

Подкормки делятся на разные виды в зависимости от состава и способа внесения удобрений.

Внекорневые подкормки для томатов

Такая подкормка заключается в том, что листья и стебли растений опрыскивают питательными составами. Этот способ внесения удобрений хорош, когда нужно быстро подкормить саженцы при недостатке какого-то элемента или обработать от вредителей и болезней, или когда идут затяжные дожди.

В магазине можно найти немало препаратов для опрыскивания кустов томатов. К ним относятся Янтарная кислота, Эпин, Циркон. Разводят их согласно инструкции на упаковке.

Корневые подкормки разводят в теплой воде и поливаю ими сами грядки, на которых растут томаты. Вариантов удобрений масса. Можно использовать минеральные средства, органику, народные рецепты или же готовые комплексные составы.

Органические подкормки

Их проводят готовыми удобрениями, в состав которых входит биогумус, компост, торф или готовят составы самостоятельно.

Подкормка из древесной золы

Так как в период перехода помидоров из вегетационного этапа развития в пору плодоношения нельзя допустить избытка в почве азота, то лучше всего для подкормки томатов использовать разведенную в воде вытяжку из древесной золы. В ней нет азота, но присутствует кальций, калий, магний, фосфор и другие элементы

Для этого в 3-х литра кипятка разводят 0,5 л золы. Дают смеси отстояться и остыть, затем процеживают и переливают в 10 л ведро. Доливают недостающее до 10 л количество воды и используют в смеси с другими веществам, например, с йодом, для одновременной подкормки растений и предотвращения заболеваний томатов. Этим удобрением подкармливают и другие плодовые культуры.

Навоз

Коровий навоз обязательно должен перегнить. Только тогда его можно использовать для подкормки томатов. Для приготовления рабочего раствора прелый навоз смешивают с водой в пропорции 1 к 10 и оставляют на 1-2 дня настаиваться. Полученный концентрат разводят 1 к 4 и используют для полива. Коровяк – источник множества микроэлементов. Чтобы не обжечь корни растений, грунт под ними обязательно предварительно смочите.

Куриный помёт

На 1 кг удобрения нужно 20 л воды. Компоненты тщательно перемешиваются и переливаются в емкость с закрывающейся крышкой. Там удобрение настаивается неделю. Рабочий раствор готовится из 1 л концентрата на ведро воды.

Минеральные удобрения

Концентрация действующих веществ в них достаточно велика, поэтому объем вносимого удобрения невелик по сравнению, например, с той же органикой.

Аммиачная селитра

Подходит в качестве первой прикомки, стимулирует рост растения. Рабочий раствор готовится из 20 гр селитры, растворенных в 10 л воды. Вносить удобрение нужно аккуратно под корень, не попадая на стебли и листья томатов.

Сульфат калия

Одно из лучших минеральных удобрений, содержащих калий. Средство можно как растворять в воде, так и вносить в сухом виде. Норма расхода препарата – 20 гр на ведро воды или квадратный метр томатных грядок. Мочевина Лучший вариант для подкормки после пересадки. Особенно, если саженцы не вытянулись. Мочевина – источник азота, который нужен растениям для прироста побегов, стеблей и листьев. Раствором мочевины хорошо поливать саженцы спустя две недели после пересадки для стимуляции их роста и развития. Норма – 2 столовые ложки на ведро воды. Поливать по 1 л на растение.

Суперфосфат

Источник фосфора. Может вноситься как отдельно, так и в составе комплексного удобрения с коровяком и древесной золой. Редко применяется в первую подкормку, но суперфосфат незаменим, когда начинается цветение и завязывание плодов у томатов. Жидкая подкормка готовится из 20 гр гранулированного средства на 1 ведро воды. Норма расхода – 1 литр на куст.

Многие дачники и огородники используют для удобрения помидоров и другие подкорки, которые можно сделать самому.

Подкормка томатов на основе дрожжей

Эту подкормку можно проводить с целью стимуляции развития корней томатов через 15 дней после пересадки саженцев. Необходимо учитывать, что для того, чтобы подкормка не нанесла вреда, а грибки, входящие в состав дрожжей, смогли найти себе питание в почве, в грунте должно находиться большое количество органики. Ведь смысл этой подкормки заключается в том, что растительные остатки, переработанные дрожжами, выделяют в почву в легкоусвояемой форме азот, фосфор, калий. Томаты впитывают эти вещества и хорошо развиваются.

Готовят дрожжевую подкормку из 10 г живых дрожжей, 50 г сахара и теплой воды. В 3-х л банку заливают предварительно размятые в воде дрожжи, добавляют сахар и в банку до половины наливают теплую воду. После того, как бражка перестанет пениться, (на это обычно уходит 2-3 дня) банку доверху заполняют водой. В ведро наливают 1л дрожжевого раствора и 9 л воды. Используют по 0,5л под каждое растение.

Подкормка помидоров настоями трав

Считается, что подкормка настоями из трав является самой безопасной и одновременной эффективной. То есть, после такого удобрения томаты способны получить все необходимы для вегетации микроэлементы. Но если разобраться, узнать в каком количестве и какие вещества выделят в воду при ферментировании те или иные растения, без сложных исследований невозможно. Обычно в бочку, в которой готовят настои, закладывают всевозможные сорняки, собранные на участках земли с непонятно каким составом почвы.

Поэтому полезность таких подкормок обычно определяют по пышности роста томатов и результатам плодоношения. Но вот разобраться в каком количестве в овощах будут присутствовать после травяной настойки те же нитраты, без специальных приборов будет невозможно. Поэтому такие подкормки проводят в разбавленном виде и не чаще, чем 1 раз в 2 недели.

Травяная подкормка готовится из крапивы, спорыша, скошенных сидератов, пырея, одуванчиков, сныти, клевера, лопуха. Не используют травы, в которых могут находиться токсические вещества, растущие вдоль проезжих дорог, промышленных предприятий, свалок, внутри жилых массивов. 50-ти литровую бочку до половины наполняют измельченной травой, заливают на 2/3 теплой водой. В смесь добавляют 1 л сыворотки для ускорения газообразования и начала процесса разложения.

Бочку ставят в теплое притененное место и закрывают крышкой на 10 дней, периодически перемешивают. Начинают применять при появлении неприятного запаха. Для полива под корень используют в разведенном виде, в пропорции 1л жижи на ведро воды.

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