Через час завершается голосование по поправкам в Конституцию: главное

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/nso.ru

Через час в России завершится финальный день голосования по поправкам в Конституцию; по предварительным данным, большая часть россиян высказалась за изменения.

В России закрылись почти все избирательные участки для голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом в 20:00 по Московскому времени сообщает ЦИК. Через час голосование завершит Калининградская область.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на актуальное время составила 64,99%. За внесение изменений в основной закон высказались 72,14% избирателей. Против — 26,89%. Это данные после обработки 20% протоколов.

Сообщается, что регионы Дальнего Востока уже подсчитали 100% всех бюллетеней. Результаты голосования по Конституции в пяти субъектах выглядят так:

Еврейский АО: за 77,3%, против 21,39%

Сахалин: за 74,84%, против 24,04%

Магаданская область: за 62,03%, против 36,62%

Камчатка: за 61,76%, против 37,16%

Хабаровский край: за 62,28%, против 36,64%

Подсчёт голосов также начался в Сибири. В Новосибирской области, по предварительным данным, за поправки проголосовали больше 70% избирателей. Вот расклад по соседним субъектам:

Алтайский край: за 78,93%, против 21,07%

Красноярский край: за 72,22%, против 27,19%

Новосибирская область: за 71,34%, против 28,04%

Томская область: за 71,72%, против 28,05%

Хакасия: за 89,93%, против 9,88%

Горный Алтай: за 64,56%, против 34,8%

Кузбасс: за 95,91%, против 3,8%

Тува: за 95,3%, против 3,36%

Омская область: за 63,89%, против 34,92%

В МВД поступило 839 заявлений о происшествиях на голосовании по поправкам в конституцию, сообщили в ведомстве. При этом отмечается, что серьёзных нарушений в ходе плебисцита не обнаружили. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала явку «очень достойной». Отметим, что в Новосибирской области явка оказалась одной из самых низких в регионах СФО. Антилидером по этому показателю стала Иркутская область.

Напомним, явка на голосовании по Конституции в Новосибирске превысила показатель в период выборов главы региона.