Через час завершается голосование по поправкам в Конституцию: главное
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/nso.ru
Через час в России завершится финальный день голосования по поправкам в Конституцию; по предварительным данным, большая часть россиян высказалась за изменения.
В России закрылись почти все избирательные участки для голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом в 20:00 по Московскому времени сообщает ЦИК. Через час голосование завершит Калининградская область.
По данным Центральной избирательной комиссии, явка на актуальное время составила 64,99%. За внесение изменений в основной закон высказались 72,14% избирателей. Против — 26,89%. Это данные после обработки 20% протоколов.
Сообщается, что регионы Дальнего Востока уже подсчитали 100% всех бюллетеней. Результаты голосования по Конституции в пяти субъектах выглядят так:
Подсчёт голосов также начался в Сибири. В Новосибирской области, по предварительным данным, за поправки проголосовали больше 70% избирателей. Вот расклад по соседним субъектам:
В МВД поступило 839 заявлений о происшествиях на голосовании по поправкам в конституцию, сообщили в ведомстве. При этом отмечается, что серьёзных нарушений в ходе плебисцита не обнаружили. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала явку «очень достойной». Отметим, что в Новосибирской области явка оказалась одной из самых низких в регионах СФО. Антилидером по этому показателю стала Иркутская область.
Напомним, явка на голосовании по Конституции в Новосибирске превысила показатель в период выборов главы региона.
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