«Честно? Тройка»: креативные продюсеры шоу «ТАНЦЫ» рассказали об итогах кастинга в Новосибирске

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Кастинг для участия в последнем сезоне шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ прошёл в Новосибирске; продюсеры проекта оценили местных танцовщиков на троечку.

В этом году ТНТ объявил о последнем сезоне шоу «ТАНЦЫ». Кастинги в проект в этом году тоже проходили не совсем стандартно: по видеосвязи. В чём разница онлайн и обычного кастинга? Какие танцевальные стили сейчас особенно популярны? И сколько танцовщиков из Новосибирска попадут в последний сезон шоу «ТАНЦЫ»? Об этом Сиб.фм рассказали креативные продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.

Участие в кастинге, который в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в дистанционном формате, приняли участие около 200 человек. Тем, кто не смог прийти на отбор лично, организаторы разрешили прислать видео с исполнением танца.

По словам Александра Романова, среди поступивших работ и онлайн-выступлений он не готов выделить одно лидирующее направление.

«Традиционно больше всего представителей контемпорари и хип-хопа, но сейчас все стили так смешались, что выделить один преобладающий уже не получается», – сказал он.

Зато дать оценку уровню новосибирских танцоров продюсеры сумели. И это, с сожалению, – тройка.

«В Новосибирске? Честно? 3. Уже второй год на кастинг в городе приходит очень много людей, но вот общий уровень почему-то довольно низкий. Мы не понимаем, с чем это связано, ведь раньше Новосибирск был одним из главных поставщиков танцевальных талантов», – признали продюсеры.

По оценке Константина Обухова, участникам не хватило подготовки, и это сразу бросилось в глаза.

Называть имена танцоров, которым всё же удалось пройти в шоу, организаторы не стали.

«Они известны только нам и самим участникам», – сказали они и посоветовали не пропускать новости проекта.

Напомним, кастинг на заключительный сезон «ТАНЦЕВ» в Новосибирске прошёл 19 июня.