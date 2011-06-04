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Дело об убийстве спецназовца из Новосибирска передано в прокуратуру

сегодня 20:36

Фото Сиб.фм

Следственный комитет направил материалы уголовного дела о гибели новосибирского спецназовца в прокуратуру; дело может попасть на рассмотрение в Московский областной суд.

Материалы дела о гибели спецназовца переданы в прокуратуру из Следственного комитета.

Московский областной суд будет рассматривать дело, если генеральная прокуратура утвердит обвинительное заключение, сообщил источник Сиб.фм в правоохранительных органах.

Спецназовец из Новосибирска – 24-летний Никита Белянкин, погиб в драке. Инцидент произошёл в деревне Путилково в Подмосковье летом 2019 года. Он скончался на месте происшествия.

По словам друзей погибшего, Белянкин заступился за прохожего, которого избивали толпой. Всего в драке участвовали девять человек.

Никита Белянкин служил разведчиком и участвовал в боях под Алеппо в Сирии.

Напомним, что 3 июня была установлена личность одного из убийц новосибирского спецназовца.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

прокуратура
СУ СК РФ

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