Дело об убийстве спецназовца из Новосибирска передано в прокуратуру
Фото Сиб.фм
Следственный комитет направил материалы уголовного дела о гибели новосибирского спецназовца в прокуратуру; дело может попасть на рассмотрение в Московский областной суд.
Материалы дела о гибели спецназовца переданы в прокуратуру из Следственного комитета.
Московский областной суд будет рассматривать дело, если генеральная прокуратура утвердит обвинительное заключение, сообщил источник Сиб.фм в правоохранительных органах.
Спецназовец из Новосибирска – 24-летний Никита Белянкин, погиб в драке. Инцидент произошёл в деревне Путилково в Подмосковье летом 2019 года. Он скончался на месте происшествия.
По словам друзей погибшего, Белянкин заступился за прохожего, которого избивали толпой. Всего в драке участвовали девять человек.
Никита Белянкин служил разведчиком и участвовал в боях под Алеппо в Сирии.
Напомним, что 3 июня была установлена личность одного из убийц новосибирского спецназовца.
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