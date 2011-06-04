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Деревенский наркопритон прикрыли полицейские в Новосибирской области

сегодня 10:47

Фото ГУ МВД по НСО

В Черепановском районе полицейские прикрыли наркопритон; владелец дома пускал всех подряд за дозу.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Черепановского отдела полиции выяснили, что 48-летний хозяин дома на улице Набережной в селе Крутишка предоставлял своё жилище малознакомым людям для употребления запрещённых препаратов в обмен на наркотические средства.

В момент визита сотрудников полиции в доме присутствовали трое мужчин в возрасте от 21 года до 38 лет, которые, согласно медицинскому заключению, находились в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские изъяли в жилище 138 граммов марихуаны и приспособления для употребления наркотиков.

В отношении хозяина «нехорошего дома» возбуждено уголовное дело за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Напомним, в середине мая охрана колонии под Новосибирском засекла дрон с наркотиками.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

наркотики
полиция
Новосибирск
притон

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