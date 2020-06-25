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Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию

сегодня 11:23

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В России только в одном регионе не поддержали поправки в основной закон; против высказались почти 55 % населения.

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом в России, где более половины жителей выступили против внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Явка в субъекте составила 58,28 %. Из 20,2 тысячи человек, пришедших на голосование, против внесения поправок высказались 54,57 %, за – 44,42 %.

По последним данным, ЦИК обработала 99,64 % протоколов УИК со всей России. Поправки к Конституции поддерживают 77,97 % россиян, противоположное мнение высказали 21,22 % проголосовавших. Как сообщала глава ЦИК Элла Памфилова, явка по стране составила 65 %, рассказывает «Знак».

Напомним, ранее стали известны предварительные итоги голосования в Новосибирской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
Голосование
Конституция

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