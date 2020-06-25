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ЕГЭ-2020: в новосибирском минобре напомнили даты и особенности проведения экзамена

сегодня 17:57

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

3 июля в России начинается период сдачи ЕГЭ; о готовности к проведению экзаменов и изменениях рассказал министр образования Новосибирской области.

Готовность Новосибирской области к проведению Единого государственного экзамена, который состоится завтра, 3 июля, составляет 100 %. Об этом заявил министр образования региона Сергей Федорчук на пресс-конференции ТАСС.

Глава ведомства напомнил об основных изменениях, которые в этом году ждут одиннадцатиклассников.

В частности, экзамен будет проходить с соблюдением санитарных норм: то есть участники должны соблюдать социальную дистанцию, а организаторы обязаны носить медицинские маски. Кроме того, в этом году отменён экзамен по базовой математике, а апелляция о несогласии с выставленными баллами будет проводиться в дистанционном формате.

На пресс-конференции также прозвучало, что для участников экзамена, которые из-за заражения коронавирусом не смогут присутствовать на экзамене в основной период, предусмотрен дополнительный период: со 2 по 8 августа.

3 июля пройдёт ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ, 6 и 7 июля ‒ по русскому языку, 10 июля ‒ по профильной математике, далее будут проводиться экзамены по другим предметам по выбору.

Напомним, ранее сообщалось, что в тестовые задания ЕГЭ следующих лет могут быть включены вопросы о коронавирусе.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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