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Ещё двое умерли от корнавируса в Новосибирске: что известно о новых жертвах COVID-19

сегодня 12:46

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В инфекционных стационарах Новосибирской области умерли за сутки ещё двое больных коронавирусом; с начала пандемии медики не смогли спасти жизни 101 пациента.

101 больной с подтверждённым коронавирусом умер в стационарах Новосибирской области с начала пандемии. За последние сутки скончались ещё двое пациентов. Об этом 2 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным медиков, умершие — это мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 6 177 случаев инфицирования СOVID-19.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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