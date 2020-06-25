Ещё двое умерли от корнавируса в Новосибирске: что известно о новых жертвах COVID-19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В инфекционных стационарах Новосибирской области умерли за сутки ещё двое больных коронавирусом; с начала пандемии медики не смогли спасти жизни 101 пациента.

101 больной с подтверждённым коронавирусом умер в стационарах Новосибирской области с начала пандемии. За последние сутки скончались ещё двое пациентов. Об этом 2 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным медиков, умершие — это мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 6 177 случаев инфицирования СOVID-19.