Пошла жара: в Кузбассе открыли пляжи

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Глава Кузбасса сделал очередное послабление; Сергей Цивилёв снял запрет на отдых у водоёмов.

В четверг, 2 июля, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений. Информация об этом появилась в Telegram-канале главы Кузбасса.

«Разрешается отдых на пляжах и местах массового отдыха у воды. Необходимо обеспечить соблюдение противоэпидемических требований», – говорится в сообщении.

Согласно опубликованному документу, организациям, индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим пляжи и места массового отдыха у воды, рекомендуется обеспечить соблюдение противоэпидемических требований.

На местах отдыха будут убираться и обеззараживаться дважды в сутки: пляжное оборудование, скамейки, кабинки для переодевания, спасательный и медицинский пункты.

Раз в два часа будут обеспечение обеззараживаться контактные поверхности, а шезлонги, расставленные на дистанции не менее 1,5 метра друг от друга, должны быть продезинфицированы после каждого отдыхающего.

Помимо этого, в местах общего пользования должны быть оборудованы кожными антисептиками.

Распоряжение № 103-рг подписано Сергеем Цивилёвым 2 июля.

Напомним, с 25 июня в Кузбассе возобновили работу рестораны.