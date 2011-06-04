Главные по полезному ископаемому: в России создано новое министерство

В Кузбассе создано новое ведомство; структура не имеет аналогов на территории России.

В четверг, 2 июля, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление о создании министерства угольной промышленности. В региональном правительстве подчеркнули, что оно единственное в стране, поскольку министерства, отвечающего непосредственно за угольную промышленность, нет ни в одном субъекте России, ни в правительстве РФ.

По словам главы Кемеровской области, угольная отрасль – важнейшая для Кузбасса.

«От её работы зависит благополучие 1,5 млн человек, это более половины жителей региона. Наша задача – обеспечить стабильную работу угольной промышленности и создать условия для ее развития», – отметил губернатор.

Сергей Цивилёв подчеркнул, что Минугля позволит усилить постоянную системную работу с федеральными структурами и ведомствами, активнее отстаивать интересы жителей Кузбасса на уровне страны.

Структуру будут курировать специалисты блока заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.

Ранее при правительстве Кемеровской области функционировал департамент угольной промышленности.

Напомним, 22 июня Сергей Цивилёв подписал указ об открытии всех ресторанов в Кузбассе.