Голосование по Конституции официально завершено: обновлённые результаты по Новосибирску

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В России официально завершилось голосование по поправкам в Конституцию; по предварительным данным, почти 70% новосибирцев поддержали изменения.

За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 68,01% жителей Новосибирской области. Такие предварительные данные на 01:00 приводит Облизбирком. Против поправок высказались 30,83%.

Процент проголосовавших за изменения в основной закон немного снизился после подсчёта более 12% бюллетеней. Всего в России на момент публикации заметки обработали 25% протоколов. Из них за высказались 73,24%, против — 25,8% избирателей.

В России официально завершено голосование по внесению поправок в Конституцию. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени.

Напомним, ранее подсчёт голосов завершился в нескольких регионах Дальнего Востока.