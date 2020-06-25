Город трудовой доблести: за присвоение почётного звания Новосибирску проголосовали более 500 тысяч человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители региона поддержали инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести»; политики уверены, что новый статус поможет продвинуть Новосибирск на федеральном уровне.

Жители Новосибирской области приняли активное участие в сборе подписей за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». По данным министерства региональной политики Новосибирской области, инициативу поддержали более полумиллиона человек.

Сбор подписей проходил параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области, а также первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров поблагодарил жителей региона за поддержку инициативы.

«Своими голосами вы доказали, что Новосибирск этого достоин», – отметил он.

Руководитель регионального исполкома регионального отделения ЕР Юлия Швец также отметила неравнодушие новосибирцев к судьбе города и поблагодарила за участие в сборе подписей и результат.

«Эта цифра, которая поможет ещё раз продвинуть Новосибирск на федеральном уровне и ещё раз поможет сказать о том, что мы, новосибирцы, поддерживаем присвоение этого почётного звания нашему городу, ведь Новосибирск этого достоин. У нас живут ветераны, труженики тыла – те, кто работал на заводах в эти сложные годы. И думаю, что для них это будет большой подарок», – отметила Юлия Швец.

Депутат Заксобрания Александр Морозов подчеркнул, что огромное количество жителей региона поддержали своими подписями инициативу по присвоению Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести», и это говорит о многом.

«Мы видим, что в этом заинтересованы сами жители, тем более в каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область была настоящей "кузницей Победы". Большое спасибо жителям за активную поддержку инициативы», – сказал Александр Морозов.

Отдать свой голос за присвоение Новосибирску почётного звания ранее призывал жителей региона губернатор Андрей Травников: «Давайте сплотимся в этом точно так же, как сплотились наши предшественники, наши деды и отцы, которых война собрала в Новосибирске. Они трудились на благо Великой Победы рука об руку, сообща, дружно. Давайте в память об их трудовом подвиге точно так же дружно и сообща проголосуем за Новосибирск».

Инициатива о присвоении Новосибирску почётного звания была выдвинута зимой этого года и поддержана многими общественными организациями, промышленными предприятиями, политическими партиями. Основная роль данной инициативы принадлежит региональному отделению партии «Единая Россия».

Сбор подписей проходил в городах и сёлах Новосибирской области параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, в период с 25 по 30 июня. Также жители региона оставляли свои подписи на специально созданном сайте.

Напомним, утром 2 июля стали известные предварительные итоги голосования новосибирцев по поправкам в Конституцию.