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Иномарка сбила пассажирский автобус на Советском шоссе

сегодня 22:16

Фото "АСТ-54"

Автомобиль марки Suzuki Escudo врезался в пассажирский автобус на Советском шоссе; в сторону улицы Петухова образовалась пробка.

Автомобиль марки Suzuki Escudo столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ на перекрестке на Советском шоссе 2 июля.

Судя по кадрам с места ДТП, водитель иномарки выехал на перекрёсток на красный свет. В момент аварии ПАЗ делал поворот. Удар пришелся в заднюю часть автобуса.

Рядом с местом аварии сформировалась пробка в сторону улицы Петухова.

Обстоятельства произошедшего неизвестны, о пострадавших не сообщалось.

Напомним, 23 июня восьмилетняя девочка угодила под колёса авто под Новосибирском.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

ДТП
авария

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