Иномарка сбила пассажирский автобус на Советском шоссе
Фото "АСТ-54"
Автомобиль марки Suzuki Escudo врезался в пассажирский автобус на Советском шоссе; в сторону улицы Петухова образовалась пробка.
Автомобиль марки Suzuki Escudo столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ на перекрестке на Советском шоссе 2 июля.
Судя по кадрам с места ДТП, водитель иномарки выехал на перекрёсток на красный свет. В момент аварии ПАЗ делал поворот. Удар пришелся в заднюю часть автобуса.
Рядом с местом аварии сформировалась пробка в сторону улицы Петухова.
Обстоятельства произошедшего неизвестны, о пострадавших не сообщалось.
Напомним, 23 июня восьмилетняя девочка угодила под колёса авто под Новосибирском.
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