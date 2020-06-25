Кабмин выделит более 7 млрд рублей на выплаты медикам в июле

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Медики получат в июле более 7 миллиардов рублей в качестве компенсации за работу в период пандемии; решение об общей сумме выплаты принято в ходе заседания правительства России.

Кабмин выделит 7,5 млрд рублей медикам в июле в качестве президентских выплат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства страны 2 июля.

Уточняется, что деньги будут выплачивать врачам, сотрудникам среднего и младшего медицинского персонала, а также водителям скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19.

Напомним, 30 июня работнику скорой помощи, который заболел COVID-19, отказали в страховой выплате.