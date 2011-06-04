Как вести себя в грозу

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На две ближайшие недели новосибирцам пообещали ежедневные дожди и грозы; Сиб.фм рассказывает, как вести себя в грозу, чтобы не пострадать от молнии.

В Новосибирске практически на каждый день на две ближайшие недели синоптики прогнозируют дожди и грозы. Молнии могут быть очень опасны для людей. Есть несколько правил, которые очень просто соблюдать, чтобы не стать жертвой удара с неба.

Если гроза застала вас в населённом пункте, самое лучшее – спрятаться в любом здании.

Гораздо опаснее, если гроза случилась, когда вы в поле. Молнии на открытой местности особенно опасны, потому что человек является одним из самых высоких объектов на ландшафте. Не прячьтесь под высокими одинокими деревьями, не стойте на возвышенностях и открытых незащищённых местах. Лучше всего улечься на землю – в ямку или овражек. Не открывайте зонт и отключите мобильный телефон.

Если гром и молнии застали вас в лесу, избегайте соседства с соснами, елями и дубами. Будьте поближе к берёзам. По статистике в такие деревья, как клен и берёза, вероятность попадания молнии равна нулю.

В грозу ни в коем случае нельзя находиться у воды – купаться или ловить рыбу. Укрываться от стихии лучше в низине, а не в прибрежных кустах.

Ехать на автомобиле в грозу тоже не стоит. Остановитесь, закройте окна и опустите антенну. От велосипедов и мотоциклов в грозу лучше отойти подальше.

Напомним, ранее в Казахстане молния убила табун лошадей на водопое.