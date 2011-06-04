Категории годности к военной службе: правила прохождения медосвидетельствования

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В период призыва молодые люди обязательно должны пройти медицинское освидетельствование или медицинскую комиссию в военкомате; специалисты на медкомиссии должны принять решение и оформить заключение, в нём указывается категория годности юноши к армии в зависимости от состояния его здоровья.

Призывнику важно знать категории годности к военной службе, которые могут быть присвоены, исходя из положения Расписания болезней. Именно утверждённая категория годности определит, заберут ли призывника в армию или дадут постоянное либо временное освобождение.

Категории годности

Военные категории годности – это показатели здоровья юноши. С их помощью определяют, насколько состояние здоровья призывника позволяет исполнять воинский долг в армии. Законодательство устанавливает 5 категорий:

1. «А» – категория указывает на то, что молодой человек годен к прохождению военной службы. Юношу с такой категорией возьмут в армию. В то же время здесь присутствует градация – А-1, А-2, А-3, А-4. Эти категории помогают определить, в какие войска будет зачислен юноша.

2. «Б» – эта категория также указывает на годность к службе в армии, но с некоторыми незначительными ограничениями. Эти ограничения касаются выбора родов войск, доступных для призыва. Поэтому градация предусматривает категории Б-1, Б-2, Б-3, Б-4. Здесь предъявляются требования к физическим качествам, например, к остроте зрения, параметрам речи и т. д.

3. «В» — это категория, фиксирующая ограниченную годность к службе. Призывника в армию забирать не будут, он получит освобождение с зачислением в запас и оформлением военного билета.

4. «Г» – данная категория позволяет юноше получить отсрочку от призыва. Срок такой отсрочки составляет 6-12 месяцев. Она дается юноше для лечения или для завершения уже начатой терапии. После окончания срока отсрочки юноша снова проходит медицинское освидетельствование.

5. «Д» – предоставление данной категории означает, что юноша признан не годным к армии. Призывника не заберут в армию, он получит военный билет по состоянию здоровья.

Получение категории годности

Когда молодой человек придёт в военкомат, ему нужно будет пройти осмотр у врачей. Специалисты осматривают юношу и изучают предоставленные им документы медицинского типа – амбулаторную карточку с выписками и результатами обследований. После этого юноше определяется предварительная категория.

Глава медкомиссии выставит итоговую категорию на основе правила «наихудшего параметра». Это означает, что будет выбрана та категория, которая указывает на наибольшие проблемы со здоровьем. Например, если офтальмолог поставил призывнику «В» (ограниченная годность к армии), а другие доктора – «Б», то в итоге зафиксируют категорию «В». Итоговое заседание членов ВВК утвердит окончательную категорию, которая и будет зафиксирована в военном билете.

Следует помнить, что врачи медкомиссии не устанавливают диагноз, а только подтверждают или опровергают его наличие. Поэтому часто призывнику дают направление на дообследование в медучреждение. Там призывнику назначают лабораторные и инструментальные анализы, по результатам которых определяется наличие заболевания и категория годности юноши к армии. На основании медзаключения о состоянии здоровья принимают окончательное решение. Однако если юноша не согласен с оформленной категорией годности, он может оспорить решение в вышестоящем органе военкомата или обратиться в суд.