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Количество укушенных клещами назвали в Новосибирской области

сегодня 12:34

Фото ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Почти 18 тысяч человек в Новосибирске пострадали от укусов клещей в этом году; в 37 случаях кровососы оказались переносчиками энцефалита.

В Новосибирской области за медицинской помощью после укуса клеща с начала года обратился 17 751 человек. Из них почти 5,5 тысячи – это дети, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

По данным специалистов, в области зарегистрировано 37 случаев клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого боррелиоза.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в регионе проведена обработка территорий от клещей – на кладбищах, в городских парках и в летних образовательных учреждениях.

«В специализированных лабораториях исследовано 15 437 клещей, снятых с людей, из них заражённых вирусом клещевого энцефалита – 3,8 %, боррелиями – 60,9 %», – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как специалисты проверяют клещей на заразность.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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