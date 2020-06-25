Концерт, бутерброды и пенсионеры без масок: под Новосибирском устроили гулянья в день голосования по Конституции

Фото ВК «Дом культуры Криводановка»

Для жителей Криводановки решили провести большой концерт в честь голосования по поправкам в Конституцию; в соцсетях раскритиковали организаторов, а те в свою очередь утверждают, что ничего не нарушили.

Концерт в день голосования по внесению поправок в Конституцию устроили в Криводановке Новосибирской области. Отчёт о прошедшем 1 июля мероприятии опубликован на странице «Дом культуры Криводановка» в социальной сети «ВКонтакте». На стене разместили пост с 28-минутным концертом и множество фотографий.

На кадрах видно, что местные жители решили не пользоваться средствами индивидуальной защиты. Комментаторы отмечают, что участники гуляний не находятся в закрытом помещении, поэтому имеют право находиться без масок.

В то же время другие пользователи критикуют организаторов, напоминая, что проведение массовых мероприятий в регионе запрещено. В свою очередь Дом культуры ответил, что всё праздник с соблюдением санитарных норм. На фото ниже виден мужчина, похожий на сотрудника правоохранительных органов, следящий за порядком.

«Сотрудники ДК нормы и правила соблюдали, перчатки и маски были на всех. Так же, мы просили всех жителей, кто придёт соблюдать дистанцию и пользоваться средствами защиты. Концерт был на открытом воздухе», — пишет представитель ДК (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Впрочем, в ответе организаторов речь идёт о самих сотрудниках Дома культуры. Участников соблюдать меры безопасности никто не принуждал.

Напомним, коротко об итогах голосования по Конституции можно почитать в материале Сиб.фм.