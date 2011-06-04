Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 3 июля - рост безработных в США, открытие памятников в Индии, отставка новозеландского министра

сегодня 01:30

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В США сохраняется высокая безработица на фоне коронавируса, в Новой Зеландии нарушивший карантин министр ушёл в отставку, Россия попала в стоп-лист Великобритании; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 3 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 701 746 человек, из которых 516 372 — умерли, 5 487 137 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ

ПРИРОСТ ЗА СУТКИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ

МИР

10 701 746

392 091

516 372

5 487 137

США

2 686 258

50 655

128 062

729 994

БРАЗИЛИЯ

1 448 753

46 712

60 632

817 642

РОССИЯ

661 165

6 760

9 683

428 978

Самоизоляции в Англии для прибывших из России

Россия, США и Бразилия не вошли в список стран, по прибытии из которых не нужно будет соблюдать 14-дневной самоизоляцию. Об этом сообщила в среду газета The Daily Telegraph. По данным СМИ, Соединённое королевство в ближайшее время опубликует список из примерно 75 государств, из которых можно вернуться и не соблюдать карантин.

Снятие этих ограничений будут касаться стран ЕС, британских заморских территорий, Таиланда, Турции, Новой Зеландии, Австралии.

Рост безработных в США

В США с 14 по 20 июня за выплатами для безработных обратились 1,48 миллионов американцев. Это на 55 тысяч меньше по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, в стране наблюдается тенденция к снижению. В мае в среднем каждую неделю за помощью обращались более 2 миллионов безработных. Пик был в марте, когда количество первичных заявок на пособие по безработице приблизилось к 7 миллионам.

В июне уровень безработицы в США снизился на 2,2 процента. Количество рабочих мест за месяц увеличилось на 4,8 миллиона, благодаря тому что ряд предприятий возобновили деятельность.

Отставка новозеландского министра

По сообщениям СМИ, министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк покинул свой пост. Ранее общественность узнала, что он минимум дважды нарушал режим самоизоляции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Otago Daily Times.

В Новой Зеландии ввели карантин 25 марта. Кларка увидели во время велосипедной прогулки в парке и семейного пикника на пляже. Тогда глава правительства отказалась отправить его в отставку, однако лишила его должности помощника министра финансов, которую он совмещал с основной деятельностью. 9 июня все ограничения в стране были сняты.

Открытие памятников в Индии

Власти Индии решили с 6 июля открыть памятники и культурные объекты для посещений. Ранее они были закрыты из-за коронавируса. Под постановление также попадают Тадж-Махал и Красный форт в Дели.

В стране продолжается рост числа инфицированных. Несмотря на это в конце июня начался второй этап выхода из режима изоляции. В ряде регионов, которые объявлены зонами распространения коронавируса, карантинные меры продлили до 31 июля. Также еще месяц не будут работать школы и университеты.

Напомним, 2 июля российские учёные рассказали, что разрабатывают вакцину от коронавируса для животных.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

коронавирус
карантин

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

118482
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
74705
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
74544
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
43602
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
40423
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
36643
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36226
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня