Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 3 июля - рост безработных в США, открытие памятников в Индии, отставка новозеландского министра

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В США сохраняется высокая безработица на фоне коронавируса, в Новой Зеландии нарушивший карантин министр ушёл в отставку, Россия попала в стоп-лист Великобритании; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 3 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 701 746 человек, из которых 516 372 — умерли, 5 487 137 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 10 701 746 392 091 516 372 5 487 137 США 2 686 258 50 655 128 062 729 994 БРАЗИЛИЯ 1 448 753 46 712 60 632 817 642 РОССИЯ 661 165 6 760 9 683 428 978

Самоизоляции в Англии для прибывших из России

Россия, США и Бразилия не вошли в список стран, по прибытии из которых не нужно будет соблюдать 14-дневной самоизоляцию. Об этом сообщила в среду газета The Daily Telegraph. По данным СМИ, Соединённое королевство в ближайшее время опубликует список из примерно 75 государств, из которых можно вернуться и не соблюдать карантин.

Снятие этих ограничений будут касаться стран ЕС, британских заморских территорий, Таиланда, Турции, Новой Зеландии, Австралии.

Рост безработных в США

В США с 14 по 20 июня за выплатами для безработных обратились 1,48 миллионов американцев. Это на 55 тысяч меньше по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, в стране наблюдается тенденция к снижению. В мае в среднем каждую неделю за помощью обращались более 2 миллионов безработных. Пик был в марте, когда количество первичных заявок на пособие по безработице приблизилось к 7 миллионам.

В июне уровень безработицы в США снизился на 2,2 процента. Количество рабочих мест за месяц увеличилось на 4,8 миллиона, благодаря тому что ряд предприятий возобновили деятельность.

Отставка новозеландского министра

По сообщениям СМИ, министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк покинул свой пост. Ранее общественность узнала, что он минимум дважды нарушал режим самоизоляции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Otago Daily Times.

В Новой Зеландии ввели карантин 25 марта. Кларка увидели во время велосипедной прогулки в парке и семейного пикника на пляже. Тогда глава правительства отказалась отправить его в отставку, однако лишила его должности помощника министра финансов, которую он совмещал с основной деятельностью. 9 июня все ограничения в стране были сняты.

Открытие памятников в Индии

Власти Индии решили с 6 июля открыть памятники и культурные объекты для посещений. Ранее они были закрыты из-за коронавируса. Под постановление также попадают Тадж-Махал и Красный форт в Дели.

В стране продолжается рост числа инфицированных. Несмотря на это в конце июня начался второй этап выхода из режима изоляции. В ряде регионов, которые объявлены зонами распространения коронавируса, карантинные меры продлили до 31 июля. Также еще месяц не будут работать школы и университеты.

Напомним, 2 июля российские учёные рассказали, что разрабатывают вакцину от коронавируса для животных.