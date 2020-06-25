Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 2 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

Количество жертв коронавируса в Новосибирской области превысило 100 человек; заражённых – уже более 6 тысяч.

По данным оперативного штаба региона, 6 177 случаев инфицирования СOVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области с начала пандемии коронавируса. Среди заболевших – 370 детей. За прошедшие сутки заражение подтвердилось у 92 человек.

Увеличилось за сутки и количество летальных исходов. Скончались ещё два пациента: это мужчина в возрасте 69 лет и 80-летняя женщина.

Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек.

Как уточнили в оперативном штабе, на сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 85 человек. 14 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционных стационарах Новосибирска лечение проходит 2 371 пациент – это люди с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализирован 661 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 210 157 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением на сегодняшний день остаются 955 жителей региона, 25 811 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, накануне информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом назвал регионы СФО, лидирующие по заболеваемости коронавирусом.