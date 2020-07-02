Коронавирус в России: последние новости к 3 июля – вакцина для животных, продление запрета на полёты за границу, открытие спортивных учреждений в Приангарье
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com
Российские учёные создадут вакцину для животных, во Владивостоке открыли новый госпиталь, в Иркутской области заработает спортивная инфраструктура; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.
В России за последние сутки выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 661165 человек.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ
|
ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|
РОССИЯ
|
661 165
|
6 760
|
9 683
|
428 978
|
МОСКВА
|
222 871
|
662
|
3 870
|
153 248
|
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
58 193
|
317
|
921
|
36 802
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
24 727
|
258
|
1 227
|
19 004
Вакцина от коронавируса для животных
Учёные Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») приступили к созданию экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на журнал «Ветеринария и жизнь».
Препарат будет предназначен для животных, которые наиболее восприимчивы к коронавирусу. Это кошки и норки. Планируется, что вакцину будут использовать звероводческие фермы. Ранее вспышка коронавируса на ферме по выращиванию норок в Бельгии привела к поголовному уничтожению животных.
Запрет на международные перелёты
Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа. Об этом 2 июля сообщает РБК. Решение ведомства было разослано в телеграммах по авиакомпаниям. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса.
Открытие спортивной инфраструктуры в Приангарье
В Иркутской области власти разрешили вернуться к работе спортивным учреждениям. Решение начинает действовать 3 июля. Откроются конноспортивные клубы, фитнес-центры, тренажерные залы, спортивные школы. Профессиональные спортсмены и члены сборных смогут вернуться к тренировкам.
Все спортивные учреждения должны следить за температурой сотрудников и посетителей, обеспечивать всех антисептиками, снизить пропускную способность, обеспечить соблюдение социальной дистанции.
Новый инфекционный госпиталь во Владивостоке
Во Владивостоке открыли новый стационар для лечения больных коронавирусом легкой и средней степени тяжести. Он расположен на базе Приморского краевого диагностического центра. Учреждение перепрофилировали за 2 недели, на двух этажах подготовлены 100 коек.
На базе госпиталя работают бактериологическая и клиническая лаборатории. Всего в регионе заразились 4 458 человек, выздоровели 2904 пациента, умерли 48 инфицированных.
Напомним, 2 июля турбазам в Горном Алтае разрешили открыться.
Комментарии
Марина
Как отменить одобреное решение в пользу супруга???
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