Коронавирус в России: последние новости к 3 июля – вакцина для животных, продление запрета на полёты за границу, открытие спортивных учреждений в Приангарье

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

Российские учёные создадут вакцину для животных, во Владивостоке открыли новый госпиталь, в Иркутской области заработает спортивная инфраструктура; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 661165 человек.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 661 165 6 760 9 683 428 978 МОСКВА 222 871 662 3 870 153 248 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 58 193 317 921 36 802 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24 727 258 1 227 19 004

Вакцина от коронавируса для животных

Учёные Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») приступили к созданию экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на журнал «Ветеринария и жизнь».

Препарат будет предназначен для животных, которые наиболее восприимчивы к коронавирусу. Это кошки и норки. Планируется, что вакцину будут использовать звероводческие фермы. Ранее вспышка коронавируса на ферме по выращиванию норок в Бельгии привела к поголовному уничтожению животных.

Запрет на международные перелёты

Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа. Об этом 2 июля сообщает РБК. Решение ведомства было разослано в телеграммах по авиакомпаниям. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса.

Открытие спортивной инфраструктуры в Приангарье

В Иркутской области власти разрешили вернуться к работе спортивным учреждениям. Решение начинает действовать 3 июля. Откроются конноспортивные клубы, фитнес-центры, тренажерные залы, спортивные школы. Профессиональные спортсмены и члены сборных смогут вернуться к тренировкам.

Все спортивные учреждения должны следить за температурой сотрудников и посетителей, обеспечивать всех антисептиками, снизить пропускную способность, обеспечить соблюдение социальной дистанции.

Новый инфекционный госпиталь во Владивостоке

Во Владивостоке открыли новый стационар для лечения больных коронавирусом легкой и средней степени тяжести. Он расположен на базе Приморского краевого диагностического центра. Учреждение перепрофилировали за 2 недели, на двух этажах подготовлены 100 коек.

На базе госпиталя работают бактериологическая и клиническая лаборатории. Всего в регионе заразились 4 458 человек, выздоровели 2904 пациента, умерли 48 инфицированных.

Напомним, 2 июля турбазам в Горном Алтае разрешили открыться.