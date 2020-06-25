Коронавирусом в России за сутки заразились 6760 человек
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6760 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за прошедшие сутки; в стационарах умерли 147 больных.
Ещё у 6760 человек в России подтвердился COVID-19. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 147 пациентов. Об этом 2 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
Новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах страны.
🔸 Москва — 662
🔸 Московская область — 317
🔸 Ханты-Мансийский АО — 266
🔸 Санкт-Петербург — 258
🔸 Иркутская область — 243
🔸 Нижегородская область — 234
🔸 Свердловская область — 224
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 197
🔸 Республика Калмыкия — 194
🔸 Воронежская область — 154
🔸 Мурманская область — 139
🔸 Красноярский край — 137
🔸 Челябинская область — 134
🔸 Архангельская область — 116
🔸 Республика Тыва — 112
🔸 Ульяновская область — 105
🔸 Саратовская область — 99
🔸 Ставропольский край — 93
🔸 Новосибирская область — 92
🔸 Ростовская область — 90
🔸 Волгоградская область — 89
🔸 Хабаровский край — 86
🔸 Омская область — 79
🔸 Оренбургская область — 76
🔸 Тюменская область — 76
🔸 Алтайский край — 75
🔸 Приморский край — 75
🔸 Тульская область — 74
🔸 Пензенская область — 73
🔸 Самарская область — 73
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 69
🔸 Ивановская область — 68
🔸 Республика Алтай — 64
🔸 Республика Дагестан — 63
🔸 Чувашская Республика — 60
🔸 Краснодарский край — 59
🔸 Пермский край — 58
🔸 Ленинградская область — 57
🔸 Томская область — 57
🔸 Курская область — 55
🔸 Белгородская область — 54
🔸 Брянская область — 54
🔸 Калужская область — 51
🔸 Забайкальский край — 51
🔸 Республика Коми — 50
🔸 Владимирская область — 48
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 48
🔸 Республика Саха (Якутия) — 48
🔸 Камчатский край — 48
🔸 Новгородская область — 47
🔸 Республика Адыгея — 46
🔸 Псковская область — 45
🔸 Республика Башкортостан — 45
🔸 Тамбовская область — 44
🔸 Тверская область — 44
🔸 Магаданская область — 42
🔸 Ярославская область — 41
🔸 Республика Карелия — 41
🔸 Кемеровская область — 41
🔸 Рязанская область — 40
🔸 Смоленская область — 40
🔸 Курганская область — 40
🔸 Республика Татарстан — 39
🔸 Липецкая область — 36
🔸 Республика Мордовия — 36
🔸 Орловская область — 35
🔸 Астраханская область — 35
🔸 Республика Бурятия — 34
🔸 Республика Хакасия — 31
🔸 Амурская область — 31
🔸 Республика Марий Эл — 30
🔸 Кировская область — 30
🔸 Сахалинская область — 25
🔸 Костромская область — 21
🔸 Республика Северная Осетия — 21
🔸 Республика Ингушетия — 19
🔸 Удмуртская Республика — 19
🔸 Вологодская область — 18
🔸 Калининградская область — 17
🔸 Чеченская Республика — 13
🔸 Республика Крым — 7
🔸 Еврейская АО — 2
🔸 Севастополь — 1.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.
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