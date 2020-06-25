Коронавирусом в России за сутки заразились 6760 человек

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6760 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за прошедшие сутки; в стационарах умерли 147 больных.

Ещё у 6760 человек в России подтвердился COVID-19. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 147 пациентов. Об этом 2 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах страны.

🔸 Москва — 662

🔸 Московская область — 317

🔸 Ханты-Мансийский АО — 266

🔸 Санкт-Петербург — 258

🔸 Иркутская область — 243

🔸 Нижегородская область — 234

🔸 Свердловская область — 224

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 197

🔸 Республика Калмыкия — 194

🔸 Воронежская область — 154

🔸 Мурманская область — 139

🔸 Красноярский край — 137

🔸 Челябинская область — 134

🔸 Архангельская область — 116

🔸 Республика Тыва — 112

🔸 Ульяновская область — 105

🔸 Саратовская область — 99

🔸 Ставропольский край — 93

🔸 Новосибирская область — 92

🔸 Ростовская область — 90

🔸 Волгоградская область — 89

🔸 Хабаровский край — 86

🔸 Омская область — 79

🔸 Оренбургская область — 76

🔸 Тюменская область — 76

🔸 Алтайский край — 75

🔸 Приморский край — 75

🔸 Тульская область — 74

🔸 Пензенская область — 73

🔸 Самарская область — 73

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 69

🔸 Ивановская область — 68

🔸 Республика Алтай — 64

🔸 Республика Дагестан — 63

🔸 Чувашская Республика — 60

🔸 Краснодарский край — 59

🔸 Пермский край — 58

🔸 Ленинградская область — 57

🔸 Томская область — 57

🔸 Курская область — 55

🔸 Белгородская область — 54

🔸 Брянская область — 54

🔸 Калужская область — 51

🔸 Забайкальский край — 51

🔸 Республика Коми — 50

🔸 Владимирская область — 48

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 48

🔸 Республика Саха (Якутия) — 48

🔸 Камчатский край — 48

🔸 Новгородская область — 47

🔸 Республика Адыгея — 46

🔸 Псковская область — 45

🔸 Республика Башкортостан — 45

🔸 Тамбовская область — 44

🔸 Тверская область — 44

🔸 Магаданская область — 42

🔸 Ярославская область — 41

🔸 Республика Карелия — 41

🔸 Кемеровская область — 41

🔸 Рязанская область — 40

🔸 Смоленская область — 40

🔸 Курганская область — 40

🔸 Республика Татарстан — 39

🔸 Липецкая область — 36

🔸 Республика Мордовия — 36

🔸 Орловская область — 35

🔸 Астраханская область — 35

🔸 Республика Бурятия — 34

🔸 Республика Хакасия — 31

🔸 Амурская область — 31

🔸 Республика Марий Эл — 30

🔸 Кировская область — 30

🔸 Сахалинская область — 25

🔸 Костромская область — 21

🔸 Республика Северная Осетия — 21

🔸 Республика Ингушетия — 19

🔸 Удмуртская Республика — 19

🔸 Вологодская область — 18

🔸 Калининградская область — 17

🔸 Чеченская Республика — 13

🔸 Республика Крым — 7

🔸 Еврейская АО — 2

🔸 Севастополь — 1.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.