Крупный пожар в центре Москвы: загорелся столетний дом

Фото с сайта vk.com

В старинном жилом доме в центре Москвы начался пожар; здание построили в 1890 году.

Старинный шестиэтажный жилой дом № 24 загорелся на Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Площадь возгорания – 300 квадратных метров. Номер сложности пожара повышен до четвертого, пламя охватило третий и четвёртый этажи здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению привлечены 65 человек и 18 единиц техники, от МЧС России – 57 человек и 15 единиц техники. Какое-то время пожарные не могли проехать во двор здания, где произошло возгорание.

Уточняется, что часть здания находится на реконструкции. Пожар происходит над магазином хлебобулочных изделий.

Кроме того, движение по Тверской улице в сторону области ограничено до одной полосы.

Напомним, 30 июня горел павильон на Центральном рынке Новосибирска.