Крупный пожар в центре Москвы: загорелся столетний дом
Фото с сайта vk.com
В старинном жилом доме в центре Москвы начался пожар; здание построили в 1890 году.
Старинный шестиэтажный жилой дом № 24 загорелся на Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Площадь возгорания – 300 квадратных метров. Номер сложности пожара повышен до четвертого, пламя охватило третий и четвёртый этажи здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
К тушению привлечены 65 человек и 18 единиц техники, от МЧС России – 57 человек и 15 единиц техники. Какое-то время пожарные не могли проехать во двор здания, где произошло возгорание.
Уточняется, что часть здания находится на реконструкции. Пожар происходит над магазином хлебобулочных изделий.
Кроме того, движение по Тверской улице в сторону области ограничено до одной полосы.
Напомним, 30 июня горел павильон на Центральном рынке Новосибирска.
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