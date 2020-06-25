Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Крупный пожар в центре Москвы: загорелся столетний дом

сегодня 19:36

Фото с сайта vk.com

В старинном жилом доме в центре Москвы начался пожар; здание построили в 1890 году.

Старинный шестиэтажный жилой дом № 24 загорелся на Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Площадь возгорания – 300 квадратных метров. Номер сложности пожара повышен до четвертого, пламя охватило третий и четвёртый этажи здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению привлечены 65 человек и 18 единиц техники, от МЧС России – 57 человек и 15 единиц техники. Какое-то время пожарные не могли проехать во двор здания, где произошло возгорание.

Уточняется, что часть здания находится на реконструкции. Пожар происходит над магазином хлебобулочных изделий.

Кроме того, движение по Тверской улице в сторону области ограничено до одной полосы.

Напомним, 30 июня горел павильон на Центральном рынке Новосибирска.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

пожар
Москва
МЧС

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

113971
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
110089
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
93943
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
72322
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
48005
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46282
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41899
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса