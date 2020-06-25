Кто должен платить за установку счётчиков света, воды и тепла: новые правила с 1 июля

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Россияне обязаны устанавливать в домах и квартирах умные счётчики; новые правила действуют в России с 1 июля.

Жители России обязаны обновить систему счёта коммунальных услуг в соответствии с законом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката, управляющего партнёра юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева.

Установка умных счётчиков бесплатна для жильцов, она будет производиться за счёт управляющей компании.

Так как электросчётчики чаще всего располагаются за пределами жилых помещений, их монтаж и демонтаж предполагается без специального уведомления жильцов. Счётчики будут заменять на новые после окончания сроков эксплуатации старых образцов, добавил Гавришев.

Кроме того, организации оштрафуют, если они не предоставят потребителям доступ к умным счётчикам после 1 января 2023 года.

По закону гражданин может отказаться от установки умного счётчика. В случае отказа расчёт потребления коммунальных услуг будет осуществляться по нормативам, что выйдет дороже, заявил председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

Если окажется, что собственник отказывается заменять неисправный счётчик, то ему могут отключить электричество за нарушение требований законодательства при использовании коммунальных услуг.

Напомним, что в России с 1 июля действует закон, по которому граждан страны обяжут устанавливать в домах и квартирах интеллектуальные системы учёта электроэнергии.