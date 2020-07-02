«Любящим семьям»: губернатор Приморья раздаст щенков элитной породы

Фото pixabay.com, видео из Instagram Олега Кожемяко

Губернатор Приморского края уже во второй раз раздаст щенков стоимостью около 100 тысяч рублей; малышей родила его собака.

Глава Приморья Олег Кожемяко раздаёт пять щенков акита-ину, родившихся у его собак. Об этом губернатор написал в своей странице в Instagram.

«Друзья, месяц назад в нашей семье случилось вот такое пушистое чудо – на свет появились шесть щенков акита-ину. В этот раз четыре беленьких щенка, двое с чёрно-тигровым окрасом. Малыши активные и очень любознательные. Наблюдать за ними одно удовольствие. В течение следующих двух месяцев сделаем щенкам все необходимые прививки и раздадим в добрые руки – нашим приморским семьям, как мы это делали в ноябре прошлого года», – написал политик.

Кожемяко отметил, что отдаст щенят семьям, любящим животных и проживающих в своём доме. В итоге он раздаст пять животных.

«Если вы любите животных, живёте в своём доме, то пишите в личных сообщениях и в комментариях о вашей семье. Мы всё посмотрим и по итогу выберем пять семей, к которым отправятся жить пушистики», – рассказал Олег Кожемяко.

Стоимость щенков породы акита-ину у заводчиков может достигать 100 тысяч рублей.

Напомним, 29 июня суд оставил без удовлетворения апелляцию убийцы собаки в Новосибирске.